رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مقر المجلس بماسبيرو.

لقاء رئيس الأعلى للإعلام ووزير الشباب



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ملف الرياضية لما لها من دور كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

دور وزارة الشباب والرياضة



واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، اللقاء بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة، في توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصري، مضيفًا أن حجم المسئولية الملقاة على الدكتور أشرف صبحي كبيرة خاصة وأن قطاع الرياضية مهم ومراقب يوميًا من المواطنين.

التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأعلى للأعلام



فيما أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى ضرورة التعاون والتواصل مع المجلس للعمل على نشر القيم الرياضية ونبذ التعصب والعنف، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس في ضبط الإعلام الرياضي، خاصة في ظل القرارات التي أصدرها خلال الفترة الماضية.

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