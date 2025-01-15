تداول 20 ألف طن بضائع عامة و1112 شاحنة متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت موانئ البحر الأحمر حالة الطوارئ بسبب الطقس وتم التنسيق مع كافة الجهات لمتابعة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات المناسبة للتشغيل وتراكى السفن بالموانئ المصرية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1112 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 610 شاحنة و134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 502 شاحنة و16 سيارة.

تصدير 5 الاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين امل وسينا، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس وسينا وغادرت السفينة Alcudia Express، كما تم تداول 3700 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة TRUST علي متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة الي الصومال.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2090 راكب بموانيها.

الاربعاء 15 يناير 2025

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