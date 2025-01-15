حيثيات الحكم علي عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات ببولاق الدكرور

أودعت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بتجارة وتعاطيه الحشيش والترامادول في بولاق الدكرور.

نص تقرير المضبوطات واعترافات المتهم

وأفادت الحيثيات أن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن جوهر الحشيش المخدر.

وذكرت الحيثيات انه ثبت أيضا حيازة جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي، وذلك وفق ما جاء في تحليل عينتي الدم والبول الخاصة بالمتهم تعاطيه للحشيش والترامادول.. كما ثبت من معاينة النيابة العامة لهاتفه المحمول احتوائه على مقاطع فيديو وهو يتعاطى المواد المخدرة.

القبض على المتهم بحيازته حشيش

بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيام عامل 29 سنة، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث كان يستغل عمله كسائق ميكروباص لترويجها على السائقين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم حال سيره بدائرة القسم، وبحوزته علبة سجائر بها قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

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