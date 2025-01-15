وكيل شباب الدقهلية تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية

عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك لبحث ومناقشة تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية، للعام المالي 2025/2024، بالهيئات الشبابية والرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وكيل شباب الدقهلية تعقد اجتماعا لبحث ومتابعة تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية بالدقهلية

جاء فعاليات الاجتماع بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والمهندس إبراهيم سليمان مدير الإدارة الهندسية، ورضا زايد مدير إدارة الشئون المالية، وشيماء أنيس بإدارة الحسابات.

توفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات

تناول الاجتماع مناقشة وبحث الخطة الإضافية والاستثمارية الخاصة بمراكز الشباب، والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية، والوقوف على الموقف النهائي لمراكز الشباب، والأندية الرياضية، ونسب التنفيذ للمشروعات ومعوقات التنفيذ، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة، وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب.

إزالة المعوقات لتنفيذ المشروعات



أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الإجتماع، ضرورة إزالة المعوقات، بالنسبة للمشروعات التي لم تنفذ حتى الآن، وفى نفس السياق تكليف الشئون المالية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لعرض كراسات الشروط الخاصة بعمليات الخطة لمراجعتها من الناحية الفنية والمالية على مفوض الدولة بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، إلى سرعة تحديد مواعيد للعمليات التى تم رفضها لعدم تقدم أحد أو عطاء وحيد أو عدم استيفاء المستندات لإعادة طرحها مرة أخرى، وسرعة الإنتهاء من الطرح والترسيه للبدء فى تنفيذ الأعمال وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية، التى تم فتح المظاريف الفنيه والماليه باتخاذ اللازم نحو التعاقد واستلام الموقع وأوامر التشغيل وعمل مستخلصات حتى يتم التسوية مع بنك الاستثمار.

تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية

يأتي الاجتماع لبحث ومتابعة تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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