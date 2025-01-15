لتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط، إسبانيا تعتزم دعم الجيش اللبناني

قالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، إن مدريد مستعدة للمساهمة في دعم وتقوية الجيش اللبناني.

مدريد تعلن دعمها للجيش اللبناني

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها، إن "إسبانيا انضمت إلى اللجنة العسكرية الفنية التي تجمع فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتسعى لتمكين الجيش اللبناني من أن يكون القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان".

وزار وزير الخارجية الإسباني، خوسيه ألباريس، بيروت اليوم الأربعاء، في إطار جولة تشمل أيضًا دمشق في اليوم التالي.

بينما تتوجه وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، في الأسبوع التالي إلى العاصمة اللبنانية للقاء المسؤولين في قاعدة ميشيل دي ثيربانتس جنوب لبنان.

تعزيز مكانة إسبانيا في الشرق الأوسط

ويهدف ألباريس خلال زيارته وفق الصحيفة إلى تعزيز مكانة إسبانيا في الشرق الأوسط.

وعلى جدول أعمال ألباريس في بيروت لقاء الرئيس اللبناني الجديد العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى رئيس الوزراء بالوكالة نجيب ميقاتي، الذي سيخلفه نواف سلام، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، الجنرال الإسباني أرولدو لازارو.

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