أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " EASA " لأجهزة الطيران التمثيلي: A320neo /ceo, B737-800, B777-200ER.

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى المصري فى شتى المجالات.

ويعد تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات النقل الجوي انعكاس لالتزام قطاع الطيران المدنى المصرى بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال.

كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافًا دوليًا بإمكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف أكاديميات الطيران العالمية فى مجال التدريب.

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بـ أكاديمية مصر للطيران للتدريب وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولى والإقليمي، وتعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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