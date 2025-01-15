الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

اجتماع بين نتنياهو وكاتس وسموتريتش لبحث صفقة الأسرى

نتنياهو وسومتريتش
نتنياهو وسومتريتش

ذكرت  صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماع ثلاثي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

اجتماع ثلاثي بين نتنياهو وسموتريتش وكاتس

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها: إن المفاوضين استأنفوا اليوم الاربعاء نشاطهم بالدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

كما نقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حقق تقدما لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.

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وذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن وزير المالية الكيان الإسرائيلي المحتل سموتريتش اشترط للبقاء بالحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من الصفقة، وتقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير  اليوم الأربعاء، أن وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يحسم أمره بشأن صفقة الرهائن

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نتنياهو صفقة التبادل سموتريتش غزة حماس وإسرائيل

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