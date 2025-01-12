الأعلى للإعلام يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة سبل تطوير المحتوى الإعلامي



عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وتم مناقشة عددًا من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.

اجتماع الأعلى للإعلام



وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير المحتوى المقدم في وسائل الإعلام ليتماشى مع التطور الإعلامي الكبير، كما تم التطرق إلى الدورات والبرامج التدريبية التي يعمل المجلس على تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة القادمة لتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية.

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