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رياضة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة بيراميدز وغزل المحلة

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في استاد الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز وغزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري نايل.

منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون في معسكر شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافق حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل مبدئي على العرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لخوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية نهاية العام الجاري. 

ووضع حسام حسن شرطا لخوض المباراة بشكل نهائي، وهو أن يتم التنسيق مع الاتحاد الكوري الجنوبي بشأن موعد المباراة، وأن تقام في أحد دول الخليج على هامش التجمع الأخير للفراعنة قبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025. 

ودية ثانية أمام اليابان بأجندة نوفمبر 2025

وأفاد مصدر مطلع لـ “فيتو” أن اتحاد الكرة سيتواصل مع نظيره الياباني من أجل استغلال الزيارة التي يقوم بها الفراعنة إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض ودية أخرى أمام المنتخب الياباني في أجندة نوفمبر المقبل.

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم بيراميدز غزل المحلة حسام حسن

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