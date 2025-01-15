قرارات عاجلة في إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم بمنشأة القناطر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنطقة منشأة القناطر.

وأصدرت النيابة عدة قرارات في الحادث، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في الحادث.

حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري في منشأة القناطر.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدام ميكروباص مع سيارة ملاكى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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