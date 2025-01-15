تفاصيل لقاء وفد كونا الكويتية ورئيس الوطنية للصحافة

التقى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مقر الهيئة بوفد إعلامي من وكالة الأنباء الكويتية " كونا " يترأسه نائب المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) محمد المناعي.

لقاء وفد كونا الكويتية برئيس الوطنية للصحافة



وبحث الشوربجي مع الوفد سبل التعاون والتنسيق الصحفي بين الوكالة ومكتبها في القاهرة، والمؤسسات الصحفية القومية، وعلي رأسها الوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة أنباء الشرق الأوسط) التي زارها الوفد الكويتي وأطلع علي إمكاناتها الصحفية المتقدمة بإعتبارها أقدم الوكالات الصحفية العربية في الشرق الأوسط.



وأبدي «المناعي» شكره علي حفاوة الاستقبال ، وتطلعه للتعاون الصحفي، وفق المبادرة الطيبة من جانب الهيئة، وتطلعه لتعاون مثمر بين الوكالتين، باعتبارهما عناوين عريضة للتعاون بين الشقيتين مصر والكويت في قطاع الصحافة فضلا عن التعاون الايجابي مع منظومة الإعلام المصري التي تحظى بترحيب كويتي عبر عنه رئيس الوفد بكلمات طيبة.



ورحب الشوربجي، بهذه المبادرة الخلاقة، في إطار العلاقات الطيبة بين الشقيتين مصر والكويت، مؤكدا ترحيبه التام بالتعاون بين الوكالتين، وسائر المؤسسات الصحفية القومية.



ضم الوفد الكويتي، عقاب القوبع، نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية، عادل المسيلم مدير الشؤون الإدارية، ومحمد المطيري مدير مكتب (كونا) في القاهرة.وهنوف القصار، رئيس قسم العلاقات الدولية، وماجد السبيعي، رئيس قسم المشتريات.



شارك في اللقاء من أعضاء الهيئة ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، والكاتب الصحفي حمدي رزق مسئول ملف التطوير المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.