الأحد 12 يناير 2025
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سياسة

علاوة 500 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد، رئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيهًا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية، كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنية كحد أقصى و200 جنيه كحد أدني.
 

علاوة للعاملين بالصحف القومية

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن "العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعمًا للعلاوة الدورية المقترحة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية".

 

 استثمار الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم 


كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، واعتماد المذكرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بشأن تعيين الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب مديرًا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

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اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة اجتماع الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة
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