محافظة الإسكندرية: إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق

أعلنت محافظة الإسكندرية عن قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والأحياء، بإعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق بمدينة الإسكندرية، وذلك بناء على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إعلان 8 مناطق كمناطق إعادة تخطيط وتشمل مناطق (قبلي طريق مصطفى كامل_ خورشيد وتوابعها_ قبلي وبحري الطريق الزراعي_ جانيوتي_ الحضرة الجديدة) والموضحة بالكروكي المرفق.

وأكدت المحافظة فى بيان: "ينبه على كافة المواطنين المتعاملين بمحررات رسمية مع الدولة تشمل: (العقد المثبت للملكية "العقد المشهر" _ بيان بالموقع وإحداثياته معتمدة من المساحة بصيغة UTM "نظام مركيتور المستعرض العالمي" _ الرخص إن وجدت _ شهادة مشتملات إن وجدت وأي مستندات رسمية أخرى)، بالتقدم للحي المختص الواقع في نطاقه الموقع رسميا عن طريق المركز التكنولوجي بالحي بالمستندات المشار إليها، وذلك وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك في مدى أقصاها شهر من تاريخه، علمًا بأن تلك الخطوة مهمة حيث أن محافظة الإسكندرية تعتبر المواطن السكندري شريك أساسي في عملية التنمية واحتراما له ولملكيته وتعاملاته مع الدولة".

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