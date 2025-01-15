الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصريحات نارية لأنشيلوتي قبل مواجهة سيلتا فيجو بكأس ملك إسبانيا

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن السبب الحقيقي لظهور فريقه بشكل سيئ للغاية، في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي أمام برشلونة، في المباراة التي خسرها الفريق الملكي بنتيجة (5-2).

ويشهد غدا الخميس، ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة مثيرة بين ريال مدريد وضيفه سيلتا فيجو لحساب مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

 

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة سيلتا فيجو غدا في كأس إسبانيا: "إنها فرصة مهمة للخروج من المباراة السيئة التي لعبناها، والتي أضرت بنا كثيرًا ولكن لم نغرق، نريد رد الفعل وآمل أن يكون رد الفعل قويًا بعد المباراة السيئة".

وأضاف حول الانتقادات لأداء تشواميني: "ما زلت مقتنعًا بأن تشواميني قدم أداءً جيدًا كقلب دفاع، والبيانات تتحدث عن ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس موقعه المثالي، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وعودة ألابا، سيعود إلى مكانه كمحور".

وواصل عن سبب خسارة الكلاسيكو: "عدم الالتزام هو جماعي وليس فردي. تقييم المباراة كان سيئ دفاعيًا في جميع الخطوط. وليس هناك ما يمكن إضافته".

وتابع مشيدا بأداء مبابي قائلا: "كان يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الفريق والعودة إلى أفضل مستوياته البدنية، إنه في حالة جيدة للغاية الآن ويجب على الفريق الاستفادة من هذا".

وأوضح عن حديثه مع إدارة ريال مدريد: "الفكرة لم تتغير، لقد تحدثنا مع النادي حول جعل الفريق أكثر قدرة على المنافسة، لكن الحديث هنا عن ما تحدثت عنه مع النادي لا يبدو صحيحًا بالنسبة لي".

وأتم ردا على الانتقادات: ""أنا لا أتبع موجة الانتقادات، التي تقول أنك في يوم ما الأفضل في العالم، وفي اليوم التالي أنت الأسوأ في كل شيء. لدي التوازن اللازم الذي منحته لي الخبرة لأعرف من أنا ولا أنجرف وراء الموجة.

ويدخل ريال مدريد مواجهة سيلتا فيجو، بعد أيام قليلة من خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام الغريم التقليدي برشلونة (5-2) في ملعب الجوهرة المشعة.

وتأتي المواجهة ضد سيلتا فيجو في وقت عصيب يمر به الفريق الملكي، في ظل الانتقادات الحادة الموجهة للاعبين والمدرب كارلو أنشيلوتي بعد السقوط في الكلاسيكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بكأس ملك إسبانيا

مواد متعلقة

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز

فتح باب الحجز لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفدرالية

هل يبحث الأهلي عن حارس مرمى جديد في يناير بعد اقتراب الشناوي من الرحيل؟

رسالة رومانسية من زوجة عصام الحضري للاعب في عيد ميلاده

صدام بين سالم الدوسري والهلال السعودي

9 لاعبين، غيابات بالجملة في الأهلي قبل مواجهة الجونة

اتحاد الكرة يعلن برنامج فيفا لتأهيل وتطوير وكلاء كرة القدم

تاو وعبد القادر يزينان بعثة قطر المتوجهة لدبي استعدادا للسوبر القطري الإماراتي (صور)
ads

الأكثر قراءة

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

تأييد إعدام طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 سيدة

صلاح قد لا يكمل الموسم في ليفربول، مفاجأة جديدة في مفاوضات الهلال السعودي

المسلماني ردًا على بيان النقابة: نحن في خدمة القرآن الكريم وليس في خدمة القراء 

ينتج 10 آلاف سيارة سنويًّا، رئيس الوزراء يتجول بمصنع التجميع "جيلي"

منوعات

المزيد

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية