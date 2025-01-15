تصريحات نارية لأنشيلوتي قبل مواجهة سيلتا فيجو بكأس ملك إسبانيا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن السبب الحقيقي لظهور فريقه بشكل سيئ للغاية، في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي أمام برشلونة، في المباراة التي خسرها الفريق الملكي بنتيجة (5-2).

ويشهد غدا الخميس، ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة مثيرة بين ريال مدريد وضيفه سيلتا فيجو لحساب مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة سيلتا فيجو غدا في كأس إسبانيا: "إنها فرصة مهمة للخروج من المباراة السيئة التي لعبناها، والتي أضرت بنا كثيرًا ولكن لم نغرق، نريد رد الفعل وآمل أن يكون رد الفعل قويًا بعد المباراة السيئة".

وأضاف حول الانتقادات لأداء تشواميني: "ما زلت مقتنعًا بأن تشواميني قدم أداءً جيدًا كقلب دفاع، والبيانات تتحدث عن ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس موقعه المثالي، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وعودة ألابا، سيعود إلى مكانه كمحور".

وواصل عن سبب خسارة الكلاسيكو: "عدم الالتزام هو جماعي وليس فردي. تقييم المباراة كان سيئ دفاعيًا في جميع الخطوط. وليس هناك ما يمكن إضافته".

وتابع مشيدا بأداء مبابي قائلا: "كان يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الفريق والعودة إلى أفضل مستوياته البدنية، إنه في حالة جيدة للغاية الآن ويجب على الفريق الاستفادة من هذا".

وأوضح عن حديثه مع إدارة ريال مدريد: "الفكرة لم تتغير، لقد تحدثنا مع النادي حول جعل الفريق أكثر قدرة على المنافسة، لكن الحديث هنا عن ما تحدثت عنه مع النادي لا يبدو صحيحًا بالنسبة لي".

وأتم ردا على الانتقادات: ""أنا لا أتبع موجة الانتقادات، التي تقول أنك في يوم ما الأفضل في العالم، وفي اليوم التالي أنت الأسوأ في كل شيء. لدي التوازن اللازم الذي منحته لي الخبرة لأعرف من أنا ولا أنجرف وراء الموجة.

ويدخل ريال مدريد مواجهة سيلتا فيجو، بعد أيام قليلة من خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام الغريم التقليدي برشلونة (5-2) في ملعب الجوهرة المشعة.

وتأتي المواجهة ضد سيلتا فيجو في وقت عصيب يمر به الفريق الملكي، في ظل الانتقادات الحادة الموجهة للاعبين والمدرب كارلو أنشيلوتي بعد السقوط في الكلاسيكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.