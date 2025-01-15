الأربعاء 15 يناير 2025
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سياسة

متى يتم إيقاف معاش تكافل وكرامة ؟

تكافل وكرامة، فيتو
تكافل وكرامة، فيتو

في الوقت الذي أصبحت فيه برامج الحماية الاجتماعية، مثل معاش تكافل وكرامة، جزءًا أساسيًا من حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، تتردد أسئلة عديدة حول الحالات التي يتم فيها إيقاف هذا الدعم الحكومي، خاصة مع زيادة معدلات الفقر وتداعيات الأزمات الاقتصادية.

معايير الحصول على تكافل وكرامة 

تأتي الإجابة في إطار القواعد المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على تنفيذ البرنامج، حيث يعتمد المعاش على معايير دقيقة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. ومن بين الأسباب الرئيسية لإيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" ما يلي: 

تحسن الوضع المادي للمستفيدين: إذا ثبت أن الأسرة أو الفرد الذي يتلقى المعاش قد تجاوز مستوى الدخل الشهري أو امتلك ممتلكات تمنحه الاستقلال المالي، يتم إيقاف المعاش فورًا.

تقديم بيانات غير صحيحة: إذا اكتشفت الوزارة أن المستفيد قدّم أوراقًا أو معلومات خاطئة خلال عملية التقديم، يُعتبر ذلك مخالفة تستوجب الإيقاف.

تغيير في الظروف الأسرية: مثل وفاة المستفيد الرئيسي، أو زواج أحد أفراد الأسرة المؤثرة على استحقاق الدعم.

عدم تحديث البيانات: يتطلب البرنامج من المستفيدين تحديث بياناتهم بشكل دوري، وفي حال الإخلال بهذا الشرط، يتم إيقاف المعاش.

امتلاك ممتلكات أو مصدر دخل آخر: مثل شراء سيارة، امتلاك أراضٍ زراعية، أو تلقي معاش آخر يزيد عن الحد الأقصى للدخل الذي يسمح به البرنامج.

عدم التزام شروط البرنامج: كعدم انتظام الأطفال في التعليم أو عدم إجراء الفحوص الطبية الدورية المطلوبة ضمن شروط استحقاق الدعم.

آلية التظلم من استعباد الحصول على معاش تكافل وكرامة 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر آلية للتظلم للمستبعدين من المعاش. يمكن تقديم التظلم من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. بعد مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات، قد يتم إعادة إدراج المستحقين إذا ثبتت أحقيتهم.

في النهاية يعتبر برنامج "تكافل وكرامة" أداة مهمة لدعم الفئات المستحقة، لكنه يعتمد على التزام المستفيدين بشروط وضوابط تضمن نزاهة التوزيع، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

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