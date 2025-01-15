الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

التضامن تبدأ صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير

صرف معاش تكافل وكرامة،فيتو
صرف معاش تكافل وكرامة،فيتو
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أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يناير  لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الاربعاء الموافق 15 يناير، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.  

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى الدعم النقدي المعاملات الحكومية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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