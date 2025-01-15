أحمد أبو زيد يقدم لـ مارك روته أوراق اعتماده سفيرا لمصر في الناتو

قدم السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي والناتو اليوم أوراق اعتماده إلى سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" مارك روته.

التطورات المرتبطة بتصاعد حدة التحديات والتهديدات الأمنية الإقليمية والدولية

وأعقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد لقاء ثنائي جمع السفير المصري مع سكرتير عام الحلف، حيث تم تناول التطورات المرتبطة بتصاعد حدة التحديات والتهديدات الأمنية الإقليمية والدولية.

وحرص السكرتير العام على الاستماع لتقييم السفير المصري لتلك التطورات، والجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب في قطاع غزة والسودان وتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام بالمنطقة.

تعيين مبعوث للناتو للجوار الجنوبي

وتطرق اللقاء إلى خطة عمل الناتو للجوار الجنوبي التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعيين مبعوث للناتو للجوار الجنوبي، وبرامج التعاون القائمة بين الناتو وشركائه في المنطقة.

حل أزمات الشرق الأوسط وتعزيز ثقافة السلام

وفي نهاية اللقاء، أعرب روته عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمات الشرق الأوسط وتعزيز ثقافة السلام والتنمية ودعم الاستقرار، وطلب نقل تحياته وتقديره الشخصي لرئيس الجمهورية.

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