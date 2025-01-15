حسام الجراحي قائما بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتكليف حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية قائما أعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.



ووافق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على استقالة الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة.

وقال وزير التموين: نستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة ذات خبرات متخصصة ومتميزة في مجالات نظم المعلومات وتنمية التجارة الداخلية.

وأكد فاروق أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار في تطوير نظم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأشار وزير التموين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات قادرة على مواكبة التحديات، وذات ارتباط وثيق بالملفات الحيوية التي تعكس طموحات الوزارة نحو التطوير المستدام.

وأكد الحرص الدائم على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في جميع القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.