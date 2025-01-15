الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

حسام الجراحي قائما بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

حسام الجراحي
حسام الجراحي

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتكليف حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للسلع التموينية قائما أعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
 

ووافق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على استقالة الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

 

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة. 

وقال وزير التموين: نستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة ذات خبرات متخصصة ومتميزة في مجالات نظم المعلومات وتنمية التجارة الداخلية.

 

وأكد فاروق أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار في تطوير نظم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

 

وأشار وزير التموين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات قادرة على مواكبة التحديات، وذات ارتباط وثيق بالملفات الحيوية التي تعكس طموحات الوزارة نحو التطوير المستدام.

وأكد الحرص الدائم على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في جميع القطاعات. 

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