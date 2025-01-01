أحد أبطال "Squid Game" ينشر صورة مخلة لبوستر المسلسل

اعتذر الممثل بارك سونج هون، بطل مسلسل Squid Game، عن نشر صورة إباحية ساخرة من المسلسل على حسابه الرسمي على إنستجرام، وفقًا لما ذكرته وكالته.

ونشر الممثل صورة غلاف لفيديو إباحي ياباني على حسابه على إنستجرام، والذي بدا وكأنه محاكاة ساخرة لمسلسل Squid Game، وقام بحذف المنشور على الفور، ومع ذلك، وصل المنشور إلى العديد من متابعيه، مما أثار الكثير من الانتقادات، خاصة مع بدء البلاد فترة الحداد الوطني التي استمرت سبعة أيام بعد حادث تحطم طائرة جيجو المأساوي الذي حدث في اليوم السابق.

اعتذار شركة بارك سونج هون

وقالت وكالته BH Entertainment نيابة عن الممثل: "نشر الممثل بارك الصورة عن طريق الخطأ، والتي تلقاها في رسالة مباشرة، بالضغط على الزر الخطأ عن طريق الخطأ، كما صُدم الممثل نفسه بشدة مما حدث".

وقالت الوكالة: "إنه آسف بشدة لارتكاب مثل هذا الخطأ في ظل هذه الظروف ووعد بأن يكون حريصًا بشكل خاص على ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

دور بارك سونج هون بـ Squid Game

ظهر بارك لأول مرة في عام 2008 وظهر في مشاريع مختلفة، مثل دراما SBS "Roots of the Throne" (2015-2016) وفيلم الرعب "Gonjiam: Haunted Asylum" (2018).

اكتسب المزيد من الشعبية من خلال مسلسل Netflix "The Glory" (2022-23)، حيث لعب دور Jeon jae-jun، وظهر مؤخرًا في أحدث موسم من مسلسل Netflix "Squid Game"، حيث لعب دور امرأة متحولة جنسيًا تدعى Hyun-ju.

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