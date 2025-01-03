الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل Squid Game

SQUID GAME، فيتو
SQUID GAME، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن منصة Netflix، حددت تاريخ 27 يونيو ٢٠٢٥، ليكون موعد عرض الموسم الثالث والأخير، من مسلسلها الكوري الجنوبي الشهير،“Squid Game” (لعبة الحبار).

منصة نتفليكس تعرض Squid Game 2

وطرحت منصة Netflix  جميع حلقات الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر في العالم Squid Game والذي ينتظره الملايين حول العالم والمكون من 7 حلقات مشوقة، للمشاهدة حصريًّا على منصتها بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤.

Squid Game 
Squid Game 

 

 مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

وحظى مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بشهرة واسعة حول العالم بعد طرح حلقات الموسم الأول حيث حقق نجاحًا مذهلًا وتابعه الملايين في دول عديدة؛ لذا بمجرد طرح فكرة إنتاج موسم جديد من مسلسل لعبة الحبار دارت العديد من النقاشات حول ما إن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا، وبالرغم من كل هذه النقاشات فقد أبدى عشاق المسلسل حماسًا كبيرًا بمجرد طرح الموسم الجديد آملين أن يكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار على نفس المستوى ذاته للجزء الأول الذي عشقوا بفضله هذا العمل.

 

 

 الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" بعد ثلاث سنوات من أحداث الموسم الأول، بعدما يعود Seong Gihun، الذي يلعبه Lee Jung Jae، إلى ألعاب البقاء المميتة جنبًا إلى جنب مع المشاركين الجدد، ويتنافسون على جائزة مذهلة تبلغ 45.6 مليار وون، ويشرع Gihun، الذي تطارده تجاربه السابقة، في طريق الانتقام والتحقيق بشكل أعمق في الألغاز المحيطة بالألعاب.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 
مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

ويضم فريق التمثيل العائد Lee Byung Hun في دور الرجل الأمامي الغامض، وWi Ha Jun في دور Hwang Jun Ho، وGong Yoo في دور المجند الغامض، وتشمل الوجوه الجديدة التي تنضم إلى المجموعة Im Si-Wan وKang Ha-Neul وPark Sung Hoon وLee Jin Wook، حيث يضيف كل منهم ديناميكيات جديدة إلى السرد المكثف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

squid game Squid Game الموسم الثالث Squid Game الجزء الثالث Squid Game Squid Game مسلسل الجزء الثاني Squid Game

مواد متعلقة

نتفليكس تنفي ظهور ليوناردو دي كابريو في الموسم الثالث من Squid Game

أحد أبطال "Squid Game" ينشر صورة مخلة لبوستر المسلسل

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قرار يطبق لأول مرة بخطبة الجمعة، زيزو يثير القلق، كوارث سد النهضة ترتد على الإثيوبيين، مفاجأة بمنزل منفذ هجوم نيو أورلينز

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

بعد ارتفاعها لمدة يومين، أحدث أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

طيب وزواجه الثاني شقلب حياته، الأخ غير الشقيق لمنفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل مثيرة عنه

تامر حسني يحذر الجمهور الأردني من هذا الأمر

البوري بـ 185 جنيها والمرجان يبدأ من 30، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية