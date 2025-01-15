الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

علي غزال يتغيب عن جلسة معارضته على 26 حكمًا بتهمة النصب

محاكمة
محاكمة

شهدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تكثيفا أمنيا خلال جلسة معارضة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال على الأحكام الغيابية الصادرة ضده في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

وتغيب اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق،عن جلسة معارضته.

وكانت الشرطة ألقت في وقت سابق، القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام قضائية غيابية ضده، وتم ترحيله إلى المحكمة.

وتشير التقارير إلى تورطه في قضايا نصب تتعلق بصفقة هواتف محمولة مستوردة من أوروبا، حيث قام بتحرير شيكات دون رصيد والاستيلاء على أموال المجني عليهم.

وكشفت التحقيقات أن علي غزال تهرب من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًّا، شملت قضايا تبديد وإيصالات أمانة. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من لاعبين وأفراد آخرين، تفيد بأن اللاعب كان يستثمر أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح لم يتم تسديدها لاحقًا.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة النيابة العامة جنح القاهرة الجديدة لاعب منتخب مصر السابق

مواد متعلقة

اليوم، جلسة معارضة علي غزال على 26 حكما غيابيا بتهمة النصب وشيكات بدون رصيد

حجز عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية

حبس تاجرى مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة

غدا، جلسة معارضة لاعب منتخب مصر السابق في قضايا نصب وتبديد

اليوم، سماع المرافعة في ثالث جلسات محاكمة 73 متهم بـ"خلية التجمع"

تأجيل محاكمة 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد لـ 8 فبراير

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

حبس تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء
ads

الأكثر قراءة

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

تأييد إعدام طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 سيدة

صلاح قد لا يكمل الموسم في ليفربول، مفاجأة جديدة في مفاوضات الهلال السعودي

المسلماني ردًا على بيان النقابة: نحن في خدمة القرآن الكريم وليس في خدمة القراء 

دولة عربية تعلن عن اكتشافات هامة من الذهب والنحاس في 3 مواقع

منوعات

المزيد

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية