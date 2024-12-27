غرفة القاهرة التجارية: 2025 عام الصناعة والاستثمار بعد الجهود الحكومية

هنأ أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية المصريين شعبا ورئيسا وحكومة ومنتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، ومنتسبي غرفة القاهرة ومجلس إدارتها وشعبها التجارية بصفة خاصة، بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2025، جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس إدارة الغرفة.

2025 عام الصناعة والاستثمار خاصة بعد التوجيهات الرئاسية

وتوقع "العشري" أن يكون 2025 عام الصناعة والاستثمار خاصة بعد التوجيهات الرئاسية بدعم الصناعة والاستثمار والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية على كافة المستويات.

خلال اجتماع غرفة القاهرة التجارية، فيتو

إشادة بجهود الوزراء المعنيين لتطوير وتنمية الاقتصاد ودعم الصناعة والاستثمار

وثمن "العشري" الجهود التي يقوم بها الوزراء المعنيين لتطوير وتنمية الاقتصاد ودعم الصناعة والاستثمار في مصر، مشيدا بما يقوم به الفريق كامل الوزير من جهود كبيرة في حل المعوقات التي تواجه الصناع والمستثمرين من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم كل يوم " سبت" في وجود المحافظين، وهو ما يؤكد أن مصر تسير في طريق جديد لدعم الصناعة والاستثمار وتحديد المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال من أجل تذليلها.

خلال اجتماع غرفة القاهرة التجارية، فيتو

أهمية الاستفادة اللقاءات الحكومية وعرض المعوقات والمشاكل

وطالب رئيس غرفة القاهرة التجارية مجتمع الأعمال بأهمية الاستفادة من هذه اللقاءات وعرض المعوقات، والمشاكل التي تواجههم ومقترحات حلولها لتسهيل اتخاذ الإجراءات، ويكون هناك تكامل في الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المصلحة العامة.

إشادة بتسهيل الإجراءات في دعم الاستثمار والصناعة

وأشاد "العشري" بتسهيل الإجراءات في دعم الاستثمار والصناعة بشكل ملحوظ وغير مسبوق، وهو ما يبشر بأن عام 2025 سيحقق طفرة تنموية كبيرة على صعيد توطين الصناعة المصرية وجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصري، خاتما تصريحاته " كل عام ومصرنا بألف خير ".

الأحد المقبل إقامة سوق اليوم الواحد في الجمالية

يشار إلى افتتاح سوق اليوم الواحد الأحد المقبل في الجمالية، وفقًا لتصريحات شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة.

وقال «الكومي» إنه سيتم افتتاح معرض سوق اليوم الواحد يوم الأحد القادم الساعة 9:30 صباحًا أمام مركز شباب الجمالية بالقاهرة الفاطمية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن الهدف من إقامة أسواق اليوم الواحد هو مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل توجيهات الحكومة بضبط الأسواق.

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