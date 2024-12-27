الجمعة 27 ديسمبر 2024
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اقتصاد

غرفة القاهرة تختار محمد سامي أمينا مساعدا للصندوق

محمد سامي، فيتو
محمد سامي، فيتو

اختار مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري محمد سامي عضو مجلس ادارة الغرفة لمنصب أمين الصندوق المساعد خلفا لـ أشرف خضر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الخميس.


وقال أيمن العشري ان هناك التفاف من الجميع حول المصلحة العامة ومصلحة منتسبي الغرفة في الانشطة المختلفة والتنسيق والتعاون والتناغم لتنفيذ خطة مجلس إدارة الغرفة التنموية في دعم المشروعات المختلفة طبقا لرؤية مصر 2030 بما يعود بالتنمية علي اقتصادنا القومي.

دووجه ( العشري) الشكر  لكل أعضاء مجلس ادارة الغرفة واعضاء ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة  علي جهودهم في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أيمن العشري: 2025 عام الصناعة والاستثمار بعد الجهود الحكومية لتسهيل الإجراءات 

وعلى صعيد أخر، وخلال إجتماع غرفة القاهرة، هنأ أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية المصريين شعبا ورئيسا وحكومة ومنتسبيي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية ومنتسبي غرفة القاهرة ومجلس ادارتها وشعبها التجارية بصفة خاصة بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2025 جاء ذلك في مستهل إجتماع مجلس إدارة الغرفة.

وتوقع "العشري" إن يكون عام  2025 عام  الصناعة والاستثمار خاصة بعد التوجيهات الرئاسية بدعم الصناعة والاستثمار والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية علي كافة المستويات. 

دعم الصناعة والاستثمار 

وثمن "العشري" الجهود التي يقوم بها الوزراء المعنيين لتطوير وتنمية الاقتصاد ودعم الصناعة والاستثمار في مصر مشيدا بما يقوم به الفريق كامل الوزير من جهود كبيرة في حل المعوقات التي تواجه الصناع والمستثمرين من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم كل يوم " سبت" في وجود المحافظين وهو ما يؤكد ان مصر تسير في طريق جديد لدعم الصناعة والاستثمار وتحديد المعقوقات التي تواجه مجتمع الاعمال من اجل تذليلها.

وطالب رئيس غرفة القاهرة التجارية مجتمع الاعمال باهمية الاستفادة من هذه اللقاءات وعرض المعوقات والمشاكل التي تواجههم ومقترحات حلولها لتسهيل اخذ الاجراءات ويكون هناك تكامل في الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المصلحة العامة.

وأشاد "العشري" بتسهيل الاجراءات في دعم الاستثمار والصناعة بشكل ملحوظ وغير مسبوق وهو ما يبشر بان عام 2025 سيحقق طفرة تنموية كبيرة علي صعيد توطين الصناعة المصرية وجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصري خاتما تصريحاته " كل عام ومصرنا بالف خير "

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