صدام بين سالم الدوسري والهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن مصير سالم الدوسري، قائد فريق الهلال السعودي، من الاستمرار مع الأزرق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة، أن إدارة الهلال تقدمت بعرض رسمي لسالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده مع النادي موسمًا إضافيًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بين إدارة الهلال واللاعب ووكيل أعماله، ما زالت قائمةً، مضيفة أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حول العرض المقدَّم حتى الآن، إذ يرغب اللاعب في زيادة عدد الأعوام في العقد، بينما تدرس إدارة النادي الأزرق تعديله.

وأوضحت، أن ناديين سعوديين من الدرجتين الأولى والثانية، عُرِفَا بتعاقداتهما الكبيرة أخيرًا، يتابعان مصير الدوسري مع الهلال، ويبديان اهتمامًا معلنًا بالحصول على خدماته ابتداءً من الصيف المقبل.

يذكر أن الدوسري دخل قبل أيام الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

وينتهي عقد سالم الدوسري مع الهلال السعودي، بنهاية شهر يونيو المقبل.

ولعب الدوسري مع الهلال 421 مباراة، وسجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 84 تمريرة حاسمة.

وكان نادي الهلال، قد أعلن في 15 ديسمبر من عام 2021، تجديد عقد سالم الدوسري حتى يونيو 2025.

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