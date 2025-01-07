الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل مثير بين الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين واللجوء للوقت الإضافي

الاتحاد والهلال
الاتحاد والهلال

 انتهى الوقت الأصلي من مباراة الهلال مع اتحاد جدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب المملكة أرينا، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

 

وتقدم كريم بنزيما أولا للاتحاد قبل أن يتعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري.

 

تشكيل الهلال ضد الاتحاد 

حراسة المرمى: ياسين بونو

 خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

 في الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفتيش - الحمدان

الصورة

 

طريق الهلال والاتحاد في كأس الملك

 وشق نادي الهلال طريقه في بطولة كأس خادم الحرمين بالفوز على البكيرية بهدف نظيف في الدور الـ32 من عمر المسابقة، قبل أن يكتسح الطائي في دور الـ16 بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعدًا أمام الاتحاد في ربع النهائي.


فيما تخطى نادي الاتحاد نظيره العين بثلاثية نظيفة في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفوز على الجندل بثنائية دون رد، ليواجه الهلال في مباراة نارية بين الغريمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال ضد الاتحاد الهلال والاتحاد الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة الهلال كريم بنزيما كاس خادم الحرمين الشريفين

مواد متعلقة

لأول مرة في الملاعب الإنجليزية، إعلان قرارات تقنية الفيديو داخل الملعب

أول رد من فرانكفورت على مفاوضات مانشستر سيتي مع عمر مرموش

كأس خادم الحرمين، تعادل سلبي بين الاتحاد والهلال في الشوط الأول

مدرب برشلونة يكشف موقف لامين يامال من المشاركة في السوبر الإسباني
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو)

الصحة العالمية توضح مدى خطورة فيروس HMPV على حياة البشر

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

إجراءات تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفونى

الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة غدا الأربعاء

وكيل بنتايج يصدم جماهير الزمالك بشأن استمراره في صفوف الأبيض

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

منوعات

المزيد

إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، اللحظات الأولى في حياة المسيح عيسى ابن مريم (فيديو)

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

المزيد
الجريدة الرسمية