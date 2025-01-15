محافظ الأقصر يشهد لقاء جماهيريا مع أهالي حاجر الأقالتة لبحث مطالبهم

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة في مدينة القرنة، تفقد خلالها قرية حاجر الأقالتة وتل بلال وعقد لقاء جماهيري مع الأهالي استجاب خلاله لعدد من مطالبهم.

محافظ الأقصر يتفقد تل بلال بمركز القرنة



أعلن المحافظ خلال الجولة عن الموافقة علي تخصيص أرض مساحتها 14 قيراطا لإقامة مدرسة تعليم أساسي بنجع عليو بقرية حاجر الأقالتة بعد العرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة تمهيدًا لاستصدار القرار وذلك استجابة لطلب الأهالي خلال المؤتمر الجماهيري الذي تم انعقاده بالقرية لعرض مطالبهم.



كما أعلن المحافظ خلال اللقاء الجماهيري مع اهالي قرية حاجر الأقالتة عن اتخاذ خطوات جادة لتلبية طلب الأهالي الخاص بتخصيص أرض مساحتها نصف فدان "تبرع" لإقامة مجمع معاهد ازهرية بنين وفتيات مؤكدا انه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.



وأكد المحافظ أنه سيتم إدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحي موجهًا مسؤولي الطرق والكهرباء ورئيس مدينة القرنة بتنفيذ خطة تمهيد وإصلاح الطرق وصيانة أعمدة الإنارة وتكثيف الاضاءة بالقرية.



واستجابة لطلب الأهالي بمعاينة منطقة تل بلال قام المحافظ بتفقد المنطقة لبحث ودراسة فض التشابك وتحديد الحدود المساحات الخاصة بين المحافظة وأهالي نجع عليوه ومنطقة تل بلال والآثار وأشار المحافظ إلى بحث ودراسة الأمر بجدية بالتنسيق مع الآثار وهيئة المساحة.



اختتم المحافظ جولته بالقرنة بتفقد عدد من الطرق والشوارع ومداخل المدينة معلنا عن تبطين جزء من ترعة اصفون في مدخل القرنة الشرقي بجوار المرور بالقرب من مدخل قرية البعيرات.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس عبد الله بكري مدير العمليات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومن أهالي قرية حاجر الأقالتة جلال عبد العزيز عمدة القرية.

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