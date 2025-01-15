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أخبار مصر

وزير التعليم: صلاحية شهادة البكالوريا 4 سنوات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيتو

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن  نظام البكالوريا يمكن من دراسة أكثر من مسار للطلاب ويحصل على أعلى درجات لتنسيق الجامعات. 

وزير التعليم: صلاحية شهادة البكالوريا 4 سنوات

وأوضح عبد اللطيف أن تصحيح امتحانات نظام البكالوريا سيكون إلكترونيا بالكامل وستتم الامتحانات بنظام البابل شيت كما هو متبع. 

وأكد أن صلاحية شهادة البكالوريا ستكون 4 سنوات، موضحا أن الشهادة ستكون لمدة سنتين بجانب سنتين الدراسة الفعلية. 

وقال محمد عبد اللطيف إن تغيير المسارات متاح فى مقترح شهادة البكالوريا المصرية

وأضاف عبد اللطيف: “الطالب لو بيدرس بالصف الثاني الثانوي العام فى مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص فى مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون، لأن هناك 3 مواد أساسية فى جميع التخصصات وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية”. 

وأوضح عبداللطيف أن اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، مشيرا إلى أن من ضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية.

وقال وزير التعليم إنه لن يكون هناك دور ثانٍ فى نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحان فى مايو ويونيو وأغسطس ويوليو. 

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