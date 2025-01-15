عبد اللطيف: نظام البكالوريا مطابق لأنظمة ig وib ومدارس النيل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة مطابق لنظامي ig وib ومدارس النيل المعتمدة من كامبريدج وهو مطابق لكل أنظمة التعليم المتبعة بكل دول العالم.



وأضاف أن مواد التخصص وفق ميول الطالب، موضحا أن قرار إلغاء اللغة الأجنبية الثانية تم بهيكلة الثانوية الصيف الماضي، ولكن بالنظام الجديد يتم تدريسها لمن يرغب في دراسة اللغات وليست متاحة لطلاب العلوم.



وأوضح أن قرارات اعتبار مواد خارج المجموع يرجع لعامل الوقت مثل البرمجة أو اللغة الثانية لبعض التخصصات.



وأوضح أن الصف الأول الثانوي يضم كورس منفصل مثل الجغرافيا وعلم النفس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك 4 مواد رئيسية إلزامية وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية والتاريخ ثم يتخصص الطلاب باختيار 3 مواد أخرى بإجمالي 7 مواد في الصفين الثانى والثالث الثانوى العام.

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