محافظ الغربية يتفقد سير امتحانات الأزهر ويشيد بتنظيم اللجان (صور)

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية، بجولة تفقدية شملت عددًا من لجان الامتحانات، للاطمئنان على سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والتأكد من توافر كافة السبل اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب في إطار حرصه على متابعة العملية التعليمية وامتحانات الشهادات الأزهرية.

توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

وخلال زيارته لمعهد فتيات طنطا الثانوي، الذي يضم 11 لجنة فرعية بها 182 طالبًا وطالبة أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها منطقة الغربية الأزهرية في تنظيم الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. وأكد أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام بلغ 14 ألف طالب وطالبة، فيما يؤدي 13 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، موزعين على 169 لجنة في مختلف أنحاء المحافظة.

تذليل العقبات

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تعمل بالتنسيق الكامل مع المنطقة الأزهرية لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال أداء امتحاناتهم كما أشاد بجهود العاملين في المنطقة الأزهرية، من مشرفين ومعلمين وإداريين، ودورهم البارز في ضمان سير الامتحانات بانضباط وتنظيم.

أهمية الالتزام والاجتهاد

وأكد محافظ الغربية خلال حديثه مع الطلاب على أهمية الالتزام والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأجيال القادمة، ومشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف في تقديم تعليم متميز يرسخ قيم الدين والأخلاق.

متابعة الامتحانات بشكل دوري

كما وجه محافظ الغربية بضرورة الاستمرار في متابعة الامتحانات بشكل دوري، والتأكد من تطبيق كافة التعليمات والإجراءات، التنظيمية، لضمان راحة وسلامة الطلاب.

واختتم الجندي جولته بتقديم الشكر للقائمين على العملية التعليمية في الأزهر، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم وتنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.