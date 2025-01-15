ارتكبوا 11 جريمة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بكفر الدوار

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى كفر الدوار.

تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بكفر الدوار

كانت معلومات أكدتها تحريات عن قيام تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين بدائرتى مركزى شرطة "كفر الدوار، أبو حمص") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفرالدوار مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الاجراءات، القى القبض على المتهمين وبحوزة إثنين منهم (فرد محلى - 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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