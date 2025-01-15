الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات فى الشيخ زايد والهرم

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات فى الشيخ زايد والهرم

تمكن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك".

سقوط تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات فى الشيخ زايد والهرم 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة "أول وثان الشيخ زايد - الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، والسيارة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة العامة.

 

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