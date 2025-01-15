الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 4 شركات سياحية
ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبى الحج والعمرة.

 

ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة

 

كدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص"؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أكلاشيهات – تذاكر طيران - تأشيرات – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية -  دفاتر إيصالات استلام نقدية – دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحسابتهم  - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية – مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين شرطة السياحة والآثار شركات بدون ترخيص

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