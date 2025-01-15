افتتاح مصاعد كهربائية جديدة بكوبرى المشاة بمنطقة المطار بالجيزة للتسهيل على المواطنين

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة افتتاح تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري المشاة المار أعلى خط السكة الحديد بين شارعي المطار والسودان، وذلك لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه.

أهمية تركيب المصاعد الكهربائية بكبارى المشاة

وخلال الافتتاح أكد المحافظ على أهمية تركيب المصاعد الكهربائية بكبارى المشاة للتخفيف على المواطنين خاصة كبار السن والطلاب وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات.



وكلف المحافظ رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاة المطار والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظرًا لأهميتهم للمواطنين بالإضافة إلى رفع الإشغالات وكفاءة النظافة بمحيط الكوبرى بشكل دورى.



رافق المحافظ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والنائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة.

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