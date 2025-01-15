انقشاع الشبورة المائية تدريجيا على الطريق الصحراوى فى الإسكندرية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء شبورة مائية كثيفة فى كافة الميادين والشوارع والطرق العامة، مما تسببت فى شلل للحركة المرورية على الطريق الزراعى والصحراوى.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد بدء انقشاع الشبورة المائية تدريجيا وتحسن الأحوال الجوية على الطرق والسريعة.

وكان قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن يتم ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية غدًا الأربعاء الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٥ لمدة نصف ساعة لتبدأ ٩,٣٠ صباحًا، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويتم ترحيل نصف ساعة للامتحانات التالية لنفس اليوم.

يأتى ذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتعرض المحافظة لكثافة الشبورة المائية والتى تصل إلى حد الضباب وحرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم برئاسة الفريق احمد خالد حسن غلق بعض الطرق وذلك نظرا لكثافة الشبورة المائية والتى تصل إلى حد الضباب وبناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وتهيب محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

واتباع إرشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية القيادة بهدوء تام ولا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية وإضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين واستعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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