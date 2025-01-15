الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انقشاع الشبورة المائية تدريجيا على الطريق الصحراوى فى الإسكندرية (فيديو وصور)

انقشاع الشبورة المائية
انقشاع الشبورة المائية تدريجيا علي الطريق الصحراوى

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء شبورة مائية كثيفة فى كافة الميادين والشوارع والطرق العامة، مما تسببت فى شلل للحركة المرورية على الطريق الزراعى والصحراوى. 

مسن من أمام ضريح عبد الناصر: «ناصر عاش ومات من أجل الغلابة» (صور)

تأجيل محاكمة المتهم بطعن طفل سيدي بشر لجلسة 5 فبراير

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد بدء انقشاع الشبورة المائية تدريجيا وتحسن الأحوال الجوية على الطرق والسريعة. 

وكان  قرر مجلس جامعة الإسكندرية    برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن يتم ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية غدًا الأربعاء الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٥ لمدة نصف ساعة لتبدأ ٩,٣٠ صباحًا، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويتم ترحيل نصف ساعة للامتحانات التالية لنفس اليوم.

يأتى ذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتعرض المحافظة لكثافة الشبورة المائية والتى تصل إلى حد الضباب وحرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

 

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم برئاسة الفريق احمد خالد حسن غلق بعض الطرق وذلك نظرا لكثافة الشبورة المائية والتى تصل إلى حد الضباب وبناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي  تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وتهيب محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

 

 واتباع إرشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية القيادة بهدوء تام ولا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية وإضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين واستعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الطريق الزراعي الاحوال الجوية الدكتور عبد العزيز قنصوة

مواد متعلقة

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي

مسن من أمام ضريح عبد الناصر: «ناصر عاش ومات من أجل الغلابة» (صور)

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

توقف ملف التجديد لياسر إبراهيم بعد عرض الشمال القطري

وزير التعليم: طلاب الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرا في السنة

منوعات

المزيد

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

المزيد
الجريدة الرسمية