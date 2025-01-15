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تأجيل محاكمة المتهم بطعن طفل سيدي بشر لجلسة 5 فبراير

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قررت محكمة الأحداث بالإسكندرية، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل طفل أثناء سيره بالطريق العام طعنًا بمطواة في منطقة سيدي بشر، إلى يوم 5 فبراير المقبل، وذلك استجابة لطلب محامي المتهم للاطلاع على ملف القضية وتصويره.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع أحداث القضية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بوصول المجني عليه مصطفى.م، 13 سنة، مصاب بطعنة نافذة في البطن إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

انتقال ضباط الشرطة

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه كان في طريقه لشراء دواء لعمة من صيدلية قريبة عندما تعرض للطعن من شاب مجهول لا تربطه به أي علاقة، واستمر الطفل في طريقه إلى الصيدلية دون أن يدرك خطورة الطعنة حتى سقط داخلها ولفظ أنفاسه الأخيرة.

طعن طفلين

وكشفت التحقيقات بمراجعة كاميرات المراقبة وتم تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه عاطل، 17 سنة، وأنه طعن طفل آخر يعمل دليفري بنفس الطريقة، مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

القبض على المتهم

علي الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث، وإحالة المتهم الي محكمة لمحاكمته.

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