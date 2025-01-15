مسن من أمام ضريح عبد الناصر: «ناصر عاش ومات من أجل الغلابة» (صور)

حرص مسن مصري على زيارة قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده، وأكد أنه طقس يحرص عليه فى كل مناسبة خاصة بالزعيم الذي يعيش في قلب كل فقير.

أسباب بقاء جمال عبد الناصر في ذاكرة الفقراء

وقال الحاج بشير الأسوانى ٧٠ عاما لـ فيتو: “أحضر إلى قبر الزعيم فى كل مناسبة واليوم الذكرى الـ ١٠٥ـ لميلاده وجئنا لنقول له انت فى قلب ووجدان كل مصرى. جمال عبد الناصر عاش ومات من أجل البسطاء والغلابة لذلك هو خالد بداخلنا، ومن السهل أن تصنع رئيس لكن من الصعب أن تصنع زعيم وعبد الناصر زعيم لكل عربى”.

ذكرى مولد جمال عبد الناصر

وكان الناصريون ومحبو الزعيم الراحل توافدوا منذ الصباح اليوم على ضريحه لإحياء ذكرى مولد الرئيس الراحل الـ ١٠٧، كما حضر أيضا عدد من المصريين من كل الفئات وشهد الضريح تواجد عدد من الوفود العربية لإحياء ذكرى ميلاده.

ويحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حبيب الملايين كما كان يلقبه المصريون، وقائد ثورة 23 يوليو للقضاء على الإقطاع والاستعمار وأعوانه، هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بعد اللواء محمد نجيب

وُلد جمال عبد الناصر بشارع قنوات بحى باكوس بالإسكندرية، وهو الابن الأكبر لعبد الناصر حسين من أسرة صعيدية بقرية بنى مر في أسيوط، وعمل والده وكيلًا لبريد باكوس، لذلك أصبحت الإسكندرية تحتل مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وكان يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وانتقل عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد بالإسكندرية ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937.

التحق بعدها بالكلية الحربية وتخرج عام 1938 في دفعة استثنائية بعد 17 شهرا ليعمل بسلاح المشاة ونقل إلى منقباد بالصعيد ليلتقى بزكريا محيى الدين وأنور السادات، وانتقل بعدها الى السودان وهناك التقى بعبد الحكيم عامر ورقى إلى رتبة ملازم أول، ليعود ثانية إلى مصر بالقرب من العلمين.

يقول جمال عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة: في هذه المرحلة رسخت فكرة الثورة في رأسى رسوخا تاما واتجه كل جهدى إلى تجميع عدد كبير من الزملاء من الضباط الشبان الذين يؤمنون بصالح الوطن.

قاد جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار وقضى على الملكية وطرد الاحتلال الانجليزي وبعد صعوده للحكم في مصر قاد ثورة اجتماعية ما زالت تتمتع بشعبية جارفة في العالم العربي وليس وحدها حتى الآن.

الفكر الناصري

يعد الفكر الناصري من أبرز التيارات الفكرية والسياسية التي ظهرت في العالم العربي في منتصف القرن العشرين، ويعكس رؤية شاملة لتحقق الحرية والعدالة والتنمية في البلدان العربية. قام هذا الفكر على العديد من المبادئ الأساسية التي شكلت جوهر حركة الزعيم المصري جمال عبد الناصر، والتي سعت إلى تحقيق وحدة عربية شاملة، تحسين أوضاع الشعوب العربية، وتنمية الدول العربية اقتصاديًا واجتماعيًا.

1. الحرية والوحدة العربية

يعد ناصر من أبرز دعاة الوحدة العربية، إذ كان يرى أن العالم العربي يجب أن يتحد ليواجه التحديات الداخلية والخارجية، ويحقق قوة سياسية واقتصادية. وكانت رؤيته للوحدة العربية مستندة إلى القومية العربية، وهي الوحدة التي تعتمد على الثقافة واللغة والتاريخ المشترك بين الشعوب العربية. دعا إلى تأسيس كيان عربي موحد تكون له القدرة على التأثير في الساحة العالمية ويكون قادرًا على الدفاع عن مصالحه.

كما كانت الحرية جزءًا أساسيًا من الفكر الناصري. كان عبد الناصر يسعى إلى تحرير الشعوب العربية من الاستعمار والهيمنة الأجنبية، ويرى أن الاستقلال السياسي والاقتصادي هو الطريق الوحيد لتحقيق الحرية الحقيقية للعرب.

2. التنمية والإنتاج والتصنيع

ركز الفكر الناصري على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم العربي. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجهها الدول العربية، كانت رؤية عبد الناصر تقوم على تحسين الظروف الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات. كان يعتقد أن التصنيع هو السبيل الأساسي للنهوض بالاقتصاد، ولذلك كان يسعى إلى بناء المصانع الكبرى وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

كان التصنيع في الفكر الناصري مرتبطًا أيضًا بتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الدول العربية، وهو ما يعزز من قوة المنطقة العربية ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات. ومن خلال استثمار الموارد المحلية وتوفير البنية التحتية اللازمة، كان الفكر الناصري يرى في التصنيع الحل الأمثل للنهوض بالأمة العربية.

3. مجتمع الكفاية والعدل

كان من المبادئ الأساسية في الفكر الناصري إنشاء مجتمع يتمتع بالكفاية والعدل. كان عبد الناصر يرى أن العدالة الاجتماعية هي الأساس لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي. ومن هنا، عمل على توفير احتياجات الناس الأساسية من التعليم، الرعاية الصحية، والعمل. كما سعى إلى تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والكادحة، سواء كانوا عمالًا أو فلاحين أو منتجين، وذلك من خلال تشجيع مشروعات التنمية المستدامة.

كان ناصر يسعى لبناء دولة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين، حيث تضمن تكافؤ الفرص وتكفل حقوق الفئات الفقيرة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في بناء الوطن.

4. مساندة الفقراء والطبقات الكادحة

أولى الفكر الناصري اهتمامًا كبيرًا بالفقراء والطبقات الكادحة. كان يرى أن هذه الفئات هي الأساس في بناء المجتمع، ومن ثم كانت السياسات الناصرية تركز على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والمشاريع التنموية، عمل عبد الناصر على توفير فرص للفقراء لتحسين حياتهم، وزيادة الوعي بحقوقهم.

كما كان هناك اهتمام خاص بالطبقات العاملة والفلاحين، حيث سعى إلى توفير حياة أفضل لهم عبر تحسين ظروف العمل والزراعة، وتوفير الضمانات الاجتماعية التي تحمي حقوقهم.

5. نشر العلم وتطبيقه على أرض الواقع

من الركائز الأساسية للفكر الناصري كان الاهتمام الكبير بالتعليم والعلم. كان عبد الناصر يعتقد أن العلم هو الأساس الذي يبني عليه الوطن قوته، وبالتالي كان يسعى إلى إنشاء المدارس والجامعات وتوسيع نطاق التعليم في جميع أنحاء العالم العربي. كان هذا التوجه يهدف إلى تزويد الأجيال القادمة بالمعرفة اللازمة لتحقيق التقدم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

كما كان العلم في الفكر الناصري ليس فقط من أجل التعليم الأكاديمي، بل كان يجب أن يكون موجهًا لخدمة التنمية الشاملة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية.

6. القومية العربية والوحدة

أحد المحاور المركزية في الفكر الناصري كان الاعتقاد العميق بالقومية العربية. وكان يرى أن العروبة هي الهوية الثقافية المشتركة التي تربط الشعوب العربية ببعضها البعض، وأن هذه الهوية يجب أن تكون أساسًا للوحدة العربية. كانت العروبة في فكر ناصر تمثل أساس القوة العربية، وهي التي تدعو إلى تأسيس علاقات أقوى بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.

وكان ناصر يؤمن بأن الوحدة العربية ليست مجرد فكرة طوباوية، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأنه من خلال تكاتف العرب يمكن أن يصبحوا قوة مؤثرة في الساحة العالمية.

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