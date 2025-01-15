ألقى قطاع الأمن العام القبض على عصابة الطلبة للسطو المسلح على سيارة بالعبور .

مشهد تمثيلي.. القبض على عصابة الطلبة للسطو المسلح على سيارة بالعبور

تلقى قسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغا بقيام (شخصان) باستيقاف سيارة حال سيرها بإحدى الطرق المتاخمة للمنطقة الصحراوية بدائرة القسم واقتياد مُستقليها 4 أشخاص تحت تهديد السلاح.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم (5 طلاب، عاطل - مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة ملاكى "محددة- ضُبطت"وبحوزة اثنين منهم (2 بندقية بلاستيكية )



و بمواجهتهم قرر مالك السيارة بقيامه بصناعة مقاطع فيديو تمثيلية ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية وإشتراكه وباقى المذكورين فـى تصوير المقاطع المُشار إليها، والتى تتضمن قيامهم باختلاق واقعة اختطاف مُستقلى سيارة تحت تهديد السلاح.

وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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