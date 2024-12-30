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سياسة

المطران عطا الله حنا: الوحدة الفلسطينية ضرورة لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن الحالة الفلسطينية الداخلية بحاجة إلى إصلاح جذري لمواجهة التحديات الراهنة.

وشدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني بما يتناسب مع خطورة المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني، الذي قدّم تضحيات هائلة، يستحق قيادة موحّدة تضع مصلحته فوق أي اعتبارات أخرى.

الاحتلال يسعى إلى تكريس الانقسامات

وأعرب المطران حنا عن أسفه واستنكاره للأحداث المؤسفة في جنين ومحيطها، معتبرًا أن المناكفات الداخلية تصب في مصلحة الاحتلال الذي يسعى إلى تكريس الانقسامات وتعميق الخلافات.

وأضاف: "نحن بأمسّ الحاجة للوحدة وتضافر الجهود، ويجب أن يكون موقفنا قويًّا وموحّدًا في المناداة بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا".

وأشار المطران حنا إلى أن الحرب الشاملة التي تستهدف غزة والضفة الغربية والقدس تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذه القضية ستبقى حيّة لأنها تمثل نضال شعب يعشق الحرية والكرامة. وقال: "قوة الحق ستنتصر على قوة الباطل، ورغم الظروف المأساوية التي نعيشها، فإن شعبنا سيظل صامدًا حتى ينال حريته وحقوقه المشروعة".

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الاحتلال المطران عطا الله حنا الوحدة الفلسطينية الشعب الفلسطيني الأرثوذكس غزة
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