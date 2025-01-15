الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يثير أزمة في الأهلي

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن هناك غموض في استكمال المفاوضات مع صفقات من الدوري المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بسبب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وشدد المصدر على أن كولر يرفض الحديث عن التعاقد حاليا مع صفقات محلية في ظل اهتمامه الشديد في التعاقد مع لاعبين أجانب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

مارسيل كولر أكد لإدارة الاهلي أنه لا يهتم حاليا بالتعاقد مع لاعبين محليين خاصة وأنه يمتلك الأفضل منهم في الفريق الاحمر، ولكنه يرغب في الأفضل، والأفضل بالنسبة له لاعب أو اثنين أجانب.

وتوقفت حاليًا مفاوضات الاهلي لحسم صفقتي مصطفى العش ومحمد إسماعيل لاعبا زد، بسبب عدم وجود أي رغبة لدى المدرب السويسري في حسم أي صفقات محلية.

العلاقة بين النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، أصبحت على أشدها خاصة بعد أنباء انتشرت مؤخرًا عن تهديد المدرب السويسري بالرحيل عن القلعة الحمراء.

ولعل أبرز الأزمات التي تواجه مارسيل كولر هو عدم إبرام أي صفقات أجنبية حتى الآن.

وأكد كولر في أكثر من اجتماع له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد رمضان المدير الرياضي للفريق، بأنه يرغب في التعاقد مع ثلاث صفقات أجنبية على الأقل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وانتابت كولر حالة من الاستياء والغضب تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي، لفشل استكمال المفاوضات مع أكثر من صفقة، ودائما تعلل إدارة الأحمر بارتفاع المقابل المادي.

ويعد السبب الثاني في استياء كولر هو تفكير إدارة النادي الأهلي في الصفقات المحلية فقط وهو ما يرفضه المدرب السويسري، خاصة وأن غالبية اللاعبين بالدوري المصري لا يصلحون للعب في أفريقيا وكأس العالم للأندية على حد قوله.

وتكمن أزمة كبيرة داخل الفريق وهو ما يستشعر به كولر بين اللاعبين أنفسهم في عدم الالتزام بالتعليمات، ورغبة غالبيتهم في الرحيل والموافقة على العروض التي يتلقونها بالإضافة إلى مماطلة البعض في التجديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر محمد رمضان

مواد متعلقة

كهربا أساسيا، التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة بالدوري

حقيقة أم إشاعة.. تقارير تؤكد موافقة محمد صلاح على الانتقال للهلال السعودي.. تركي آل الشيخ يثير التكهنات.. الفريق السعودي يطرد نيمار من أجل الفرعون المصري.. وأزمته مع ليفربول تقربه للأزرق

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

صحوة أزمات في الأهلي.. كولر يهدد بالرحيل.. أكرم توفيق يتمسك بالشمال القطري.. منح الضوء الأخضر لرحيل الشناوي.. وعبد القادر خارج الحسابات

تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة محمد صلاح بتيشيرت الهلال السعودي

بيراميدز يسعى لاقتناص صدارة الدوري من الأهلي على حساب غزل المحلة

موعد مباراة الشباب والرياض بالدوري السعودي

موعد مباراة أهلي جدة والخلود بالدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمي بدون "أعمال سنة" ونسعى للقضاء على الغش في الإعدادية

3 أسباب وراء تمسك الهلال السعودي بضم محمد صلاح

مع أنباء انتقاله للهلال، محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة محمد صلاح بتيشيرت الهلال السعودي

آخر مستجدات جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين

منوعات

المزيد

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية