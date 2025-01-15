صحوة أزمات في الأهلي.. كولر يهدد بالرحيل.. أكرم توفيق يتمسك بالشمال القطري.. منح الضوء الأخضر لرحيل الشناوي.. وعبد القادر خارج الحسابات

الاهلي، أصبحت الأجواء داخل أروقة النادي الاهلي على صفيح ساخن، حيث تواجه إدارة الفريق عاصفة ليست جماهيرية فقط بل انقلاب اللاعبين على القلعة الحمراء ورغبتهم في الرحيل بالإضافة لتوتر العلاقة مع مارسيل كولر المدير الفني.

العلاقة بين النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، أصبحت على أشدها خاصة بعد أنباء انتشرت مؤخرًا عن تهديد المدرب السويسري بالرحيل عن القلعة الحمراء.

ولعل أبرز الأزمات التي تواجه مارسيل كولر هو عدم إبرام أي صفقات أجنبية حتى الآن.

وأكد كولر في أكثر من اجتماع له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد رمضان المدير الرياضي للفريق، بأنه يرغب في التعاقد مع ثلاث صفقات أجنبية على الأقل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وانتابت كولر حالة من الاستياء والغضب تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي، لفشل استكمال المفاوضات مع أكثر من صفقة، ودائما تعلل إدارة الأحمر بارتفاع المقابل المادي.

ويعد السبب الثاني في استياء كولر هو تفكير إدارة النادي الأهلي في الصفقات المحلية فقط وهو ما يرفضه المدرب السويسري، خاصة وأن غالبية اللاعبين بالدوري المصري لا يصلحون للعب في أفريقيا وكأس العالم للأندية على حد قوله.

وتكمن أزمة كبيرة داخل الفريق وهو ما يستشعر به كولر بين اللاعبين أنفسهم في عدم الالتزام بالتعليمات، ورغبة غالبيتهم في الرحيل والموافقة على العروض التي يتلقونها بالإضافة إلى مماطلة البعض في التجديد.

اقتراح عودة أحمد عبدالقادر لحل الأزمة

واقترحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عودة أحمد عبد القادر المعار إلى صفوف قطر القطري، إلى القلعة الحمراء في يناير الجاري.

وانضم أحمد عبد القادر إلى قطر القطري في الانتقالات الصيفية الماضية ولمدة موسم بدون أحقية شراء في عقد اللاعب.

وعلمت “ فيتو ” أن أحمد عبد القادر يرفض عودته للأهلي وقطع إعارته لقطر القطري في رغبته منه لاستكمال فترة إعارته.

الغريب أن أحمد عبد القادر يرغب في البقاء في قطر القطري خاصة مع رغبة النادي في شراء اللاعب والحصول على خدماته أكبر فترة، وهو ما سيوافق عليه اللاعب خاصة وأن رغبته تتفق مع المدير الفني لفريق قطر القطري.

في الوقت الذي كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لا يرجح عودة أحمد عبد القادر للمارد الأحمر مرة أخرى ويفكر فقط في إبرام مسؤولي الأحمر صفقات أجنبية رافضًا الحديث عن عودة عبد القادر في الوقت الحالي.

أكرم توفيق يثير أزمة في الأهلي

أكرم توفيق لاعب الأهلي، رفض العرض المقدم للتجديد للمارد الأحمر و الذي يصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.

أكرم توفيق أكد لمحمد رمضان المدير الرياضي للنادي، أنه سيرحل إلى نادي الشمال القطري، ولن يُجدد عقده مع الأهلي لأن الفارق كبير للغاية بين العرضين إذ أن قيمة عرض الشمال القطري بمليون دولار في الموسم الأول أي ما يصل إلى 50 مليون جنيه على أن يحصل في الموسم الثاني على مليون و200 ألف دولار ثم مليون و500 ألف دولار في الموسم الثالث.

ويرغب أكرم توفيق في الرحيل إلى قطر بسبب الفارق الكبير بين عرض الأهلي، وعرض الشمال بجانب رغبته في الإقامة مع زوجته التي تعيش في قطر.

منح الضوء الأخضر لمحمد الشناوي

ومنح مسؤولو النادي الأهلي، الضوء الأخضر لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل خلال الفترة المقبلة حال وصول عروض مغرية تلبي طلباته المادية.

عقد الشناوي، ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ويحق التفاوض والتوقيع لأي نادٍ مجانًا دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء.



ومن المقرر أن تدرس لجنة تخطيط الكرة، برئاسة مختار مختار، طلبات محمد الشناوي المادية والتعاقدية، من أجل حسم ملف تجديد عقده؛ إذ طلب اللاعب التجديد لمدة 3 مواسم، بجانب حصوله على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون جنيه، وهو ما هو ترفضه إدارة النادي.

وتدرس إدارة الأهلي التجديد لمحمد الشناوي لمدة موسمين فقط، والحصول على راتب الفئة الأولى، والذي يصل إلى 30 مليون جنيه، وتناقش لجنة التخطيط الخيارات المتاحة أمامها في ملف حراس المرمى لحسم مصير الحارس من التجديد أو رحيله إلى الخليج، لتعويضه ماديا، مع الاعتماد على مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي، في ظل تراجع مستوى اللاعب مؤخرا، في الوقت نفسه الذي يشهد تألق شوبير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة اليوم الأربعاء بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات الإثنين بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات الأحد عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان.

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