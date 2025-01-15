الأربعاء 15 يناير 2025
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وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمي بدون "أعمال سنة" ونسعى للقضاء على الغش في الإعدادية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة خلال الفترة القادمة تعمل على إنهاء كافة التجاوزات التي تجري في امتحانات الشهادة الإعدادية والقضاء على ظاهرة الغش.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ودعا وزير التربية والتعليم الصحفيين ووسائل الإعلام بعدم التعرض إعلاميا لما يتم من بعض التجاوزات فى امتحانات الشهادة الإعدادية، قائلا: “دى سمعة دولة، وبيضر بالأولاد احنا بنمتحن قرابة 2 مليون طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية”، مؤكدا أنه تم عقد اجتماعا مع قرابة 3 آلاف رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية لعقد امتحانات آمنة.

امتحانات صفوف النقل 

وعقب الوزير خلال لقائه مع الصحفيين، على وضع نماذج امتحانية متعددة بامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول، قائلا: هناك معايير لوضع أسئلة الامتحانات وتصنيفها لقياس مستوى الطلاب،  موضحا أن نسبة الحضور كانت فى المدارس 9% مما يعنى أن هناك مدارس كانت مغلقة، متابعا: كانت هناك مشكلة كثافة الطالب كان بيدرس وسط 120 طالبا فى الفصل، كما كان يوجد عجز فى المدرسين، وهذا الوضع كان لا بد من وجود قرارات ومجهود غير عادى لتغييره وتعمل العمل على حله بخفض الكثافات، ولحل هذا الأمر تم عقد لقاءات مع قرابة 15 ألف مدير مدرسة ولقاءات مع مديرى المديريات التعليمية والإدارات، وتم وضع خطط مع المديريات ونجحت بنسبة 99%، وشهدت المدارس تخفيض فى الكثافات وعدك وجود عجز ومن ثم رجع الطلاب للمدارس، وتم وضع كراسات واجب وواجب مدرسى وتقييم أسبوعى ومفيش مدرسة ولا نظام تعليمى فى الدنيا بلا تقييمات وأعمال سنة، وهذه القرارات تم اتخاذها بعد قرارات من قبل المركز القومى للبحوث، وتم دراسة أهم النظم التعليمية فى 20 دولة.

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المرحلة الثانوية 

وتابع الوزير: الدراسة وصلتنا إلى أن المرحلة الثانوية بها 32 مادة دراسية وتم تطبيق خطة قصيرة الأجل للطلاب الذين التحقوا بالصف الأول الثانوى العام والثانى والثالث الثانوي.

وأضاف: المدرس مكنش يعرف يخلص المنهج فى المدرسة، قائلا: غير فى الصيف المرحلة الثانوية فمثلا أولى ثانوي كان فيها 14 مادة بواقع 35 أو 40 حصة فى الأسبوع ولو قسمنا 14 مادة على عدد الحصص بيكون نصيب المادة حصتين فى الأسبوع مثلا بمعدل 40 ساعة للمادة فى العام الدراسى فى حين أن المنهج مصمم لتدريسه فى 100 ساعة.

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