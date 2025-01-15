الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم يناقش نظام البكالوريا في ثاني أيام الحوار المجتمعي

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

يناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، في ثاني أيام فعاليات الحوار المجتمعي.

وكانت أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

شهادة البكالوريا المصرية

واستهلت سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث انطلقت الفعاليات أمس بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض عدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

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