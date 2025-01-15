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قصور الثقافة بالغربية تستعرض أسباب الوقوع في فخ الإدمان

قصور الثقافة بالغربية
قصور الثقافة بالغربية تستعرض أسباب الوقوع في فخ الإدمان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات التثقيفية بـ محافظة الغربية، وذلك ضمن البرامج التوعوية لوزارة الثقافة.

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مكافحة وعلاج الإدمان 

واستعرضت ولاء المشد، عضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالغربية، أبرز المشكلات الصحية والاجتماعية والاقتصادية جراء تعاطي المواد المخدرة، ومن بينها: الإصابة بسرطان الرئة، وأمراض القلب والشرايين، والعزلة، والاكتئاب، وزيادة معدلات الطلاق، والانتحار. 

مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات

وأشارت خلال كلمتها بمحاضرة توعوية أقيمت صباح أمس، بقصر  ثقافة طنطا، بعنوان "مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات"، إلى أن لإدمان المواد المخدرة العديد من الأسباب، تأتي في مقدمتها الخلافات الأسرية بين الزوجين، والعزلة الاجتماعية، والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى أصدقاء السوء، وغياب القدوة الحسنة، وشددت بأن على الأسرة متابعة سلوك أبنائها، والتدخل الفوري في حالة التأكد من أن أحد أفراد الأسرة قد بدأ رحلة التعاطي.

اهتمام الدولة بملف التعاطي والإدمان

وأوضحت عضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالغربية بأن الدولة أولت ملف التعاطي والإدمان اهتماما كبيرا، وذلك انطلاقا من وعيها بخطورة تعاطي المواد المخدرة على الشباب وانعكاساتها الخطيرة على عمليات التنمية والبناء، وهو الأمر الذي دعا الدولة للتوسع في إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان، كما وتم توفير الخدمات العلاجية لما يقرب من 155 ألف مريض إدمان سنويا مجانا، من خلال 28 مركزا علاجيا منتشرة في 17 محافظة.

وضمن فعاليات لثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، استعرض قصر ثقافة غزل المحلة جهود الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب والتطرف، فيما توافد الأطفال لبيت ثقافة كفر الزيات للمشاركة في فعاليات ورشة للحكي، ومكتبة ابيار، التي نظمت عددا من المسابقات الثقافية.

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