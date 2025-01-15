الأربعاء 15 يناير 2025
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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي للمخالفات في السنطة (صور)

حملة إشغالات مكبرة
حملة إشغالات مكبرة بالسنطة لإزالة الإشغالات

قامت الدكتورة منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، اليوم بحملة إشغالات مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات من المحال التجارية والأكشاك والباعة الجائلين في مختلف شوارع المدينة. 

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إزالة الإشغالات من الأرصفة

وأكدت رئيسة مدينة السنطة أن الحملة شملت إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلون في عرض بضائعهم.

 إزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية

كما أضافت رئيسة مدينة السنطة أنه تم إزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي كانت تعوق أعمال الرصف بشارع الجمهورية، مما ساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين مظهر المدينة. 

الحفاظ على النظام العام

وشددت رئيسة مدينة السنطة على ضرورة الحفاظ على النظام العام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تحقيق الانضباط في الشوارع وتهيئة بيئة آمنة للمواطنين.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكدت رئيسة مدينة السنطة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة إلى نفس الممارسات في المستقبل. وأكدت الدكتورة منى صالح أن الحملة تأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة وسلسة.

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