الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عودة فيروس ماربورج إلى أفريقيا، وفاة 6 وإصابة 20 في رواندا

فيروس ماربورج، فيتو
فيروس ماربورج، فيتو

عاد فيروس ماربورج ليهدد عدة دول أفريقية مجددا، فقد أعلن وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، تسجيل ست وفيات و20 حالة إصابة بمرض ماربورج منذ بداية الوباء.

وأوضح نسانزيمانا، في بيان مصور على موقع "إكس"، أن معظم المصابين من العاملين بمجال الرعاية الصحية في وحدة العناية المركزة.

الأعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة

وأكدت الوزارة أن مرض ماربورج، وهو حمى نزفية فيروسية، يمكن أن يسبب الوفاة لبعض المصابين، مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.

وأشار  وزير الصحة الرواندي إلى أن المؤسسات والشركاء يعملون على تتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالأفراد المصابين بالفيروس.

ويصل معدل الوفاة بفيروس ماربورج إلى 88%، وينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسؤول عن الإيبولا، وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة، ثم ينتشر عن طريق ملامسة سوائل الجسم للأشخاص المصابين.

يشار إلى أن دولة تنزانيا المجاورة شهدت حالات إصابة بفيروس ماربورج في عام 2023، في حين شهدت أوغندا حالات مماثلة في عام 2017.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيروس ماربورج وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا تنزانيا أوغندا

مواد متعلقة

خبير روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

اكتشاف أكثر من 1700 نوع فيروس في الجليد الذائب

الأكثر قراءة

نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته بـ 85 قنبلة وطائرة F16

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

وفاة شقيقة أحمد عمر هاشم، وموعد ومكان الجنازة بالشرقية

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

نجوى فؤاد: "لو كنت أمتلك مال قارون كان خلص"

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

تراجع أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل بنسبة 50%

منوعات

المزيد

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

كلمة نارية لـ وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية