عودة فيروس ماربورج إلى أفريقيا، وفاة 6 وإصابة 20 في رواندا

عاد فيروس ماربورج ليهدد عدة دول أفريقية مجددا، فقد أعلن وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، تسجيل ست وفيات و20 حالة إصابة بمرض ماربورج منذ بداية الوباء.

وأوضح نسانزيمانا، في بيان مصور على موقع "إكس"، أن معظم المصابين من العاملين بمجال الرعاية الصحية في وحدة العناية المركزة.

الأعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة

وأكدت الوزارة أن مرض ماربورج، وهو حمى نزفية فيروسية، يمكن أن يسبب الوفاة لبعض المصابين، مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.

وأشار وزير الصحة الرواندي إلى أن المؤسسات والشركاء يعملون على تتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالأفراد المصابين بالفيروس.

ويصل معدل الوفاة بفيروس ماربورج إلى 88%، وينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسؤول عن الإيبولا، وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة، ثم ينتشر عن طريق ملامسة سوائل الجسم للأشخاص المصابين.

يشار إلى أن دولة تنزانيا المجاورة شهدت حالات إصابة بفيروس ماربورج في عام 2023، في حين شهدت أوغندا حالات مماثلة في عام 2017.