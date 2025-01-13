نجم الأهلي السابق يهاجم كولر: يصر على نفس الأخطاء

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، "متعنت" ويصر على أخطائه.

بلال يهاجم كولر



وقال، بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "أحمد قندوسي من الصعب عودته لصفوف الأهلي".

وتابع: "أحيانا المدرب يغلط، ويصر على الغلط، وهو ما يحدث في رفض كولر عودة قندوسي في الوقت الحالي، ولا يوجد لاعب انضم للأهلي إلا بعد موافقة كولر".

وأكمل: "كولر مدرب متعنت، ويصر على استبعاد بعض اللاعبين، ومشاركة البعض، وسبق وأن طلب رحيل بيرسي تاو في الموسم الماضي، وكان يصر على مشاركة موديست في المباريات قبل رحيله".

وواصل: "الأهلي أعار ديانج بمقابل مادي وتعاقد مع عمر الساعي بمليون دولار، وكان الأفضل ضم محمد على بن رمضان".

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