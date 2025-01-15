بيراميدز يسعى لاقتناص صدارة الدوري من الأهلي على حساب غزل المحلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز نظيره فريق غزل المحلة، عصر اليوم الأربعاء، فى لقاء يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ٨ من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة، التي يحتضنها استاد الدفاع الجوى، فى تمام الرابعة عصرًا، وعينه على الفوز من أجل اقتناص صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى، مؤقتًا، انتظارًا لنتيجة مباراة الأهلى والجونة، التى تنطلق فى تمام السابعة مساء اليوم.

على الجانب الآخر، يسعى غزل المحلة، بقيادة شوقى غريب، لتحقيق الفوز والاقتراب من مراكز المقدمة في جدول الترتيب، حيث يقبع زعيم الفلاحين فى المركز الـ١٢ حاليًا برصيد ٨ نقاط، ويسعى للوصول للنقطة ١٢.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل، السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادى، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا فى أنجولا بهدف سجله مروان حمدي.

وتعثرت عودة بعثة بيراميدز فى موعدها الطبيعى، الأحد، عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريًا مجددًا فى لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسببت فى إغماءات لعدد من أفراد البعثة، ثم وصلت البعثة إلى القاهرة صباح الإثنين الماضى.

من جانبه، وجَّه ممدوح عيد، رئيس نادى بيراميدز، الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، على مساندته لبعثة الفريق خلال الأزمة الطارئة التى حدثت للبعثة فى أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء فى صفوف البعثة.

قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز وغزل المحلة فى موعدها المقرر لها اليوم الأربعاء، بستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان هناك ترقب من بيراميدز وغزل المحلة حول مصير المباراة، بعدما ترددت أنباء قوية عن نية الرابطة في تأجيل المباراة، بسبب الظروف التي تعرضت لها بعثة بيراميدز عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي.

وعلمت فيتو أن رابطة الأندية اتخذت هذا القرار لعدم تقدم نادي بيراميدز بطلب تأجيل اللقاء، لاسيما أن له كل الحق في ذلك بسبب تأخر وصول طائرة بعثة الفريق إلى مصر 24 ساعة بعدما كان مقررا وصولها الأحد الماضي، وذلك بسبب ما تعرضت له من ظروف جوية كادت تودي بحياة الفريق لولا العناية الإلهية.

ولم يتقدم بيراميدز بطلب تأجيل المباراة لأن ذلك سيتسبب في ضغط مبارياته القادمة ببطولة الدوري الممتاز، وقبل مواجهته الأخيرة بدوري الأبطال لاسيما بعد تأجيل مباراة المنصورة بكأس مصر.

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