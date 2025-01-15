الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «الغاوي» فى رمضان 2025

احمد مكى
احمد مكى

أعلنت الشركة المنتجة عن تغيير اسم مسلسل النجم أحمد مكي المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025.

وتم تغيير اسم المسلسل من  “عين شمس” إلى “الغاوي” ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

 

أبطال مسلسل الغاوي

وتشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن احمد واحمد بدير وعمرو عبد الجليل واحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب  أبيوسف ومغني الشعبي كزبرة.

 

ويأتي الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف،إخراج محمد العدل

مسلسل عين شمس 

وفى وقت سابق  قرر مكي الابتعاد عن الدراما  التليفزوينة خلال العام المقبل، والتركيز في تقديم عمل سينمائي، إلا أنه تحمس لسيناريو مسلسل “الغاوي، الذي من المفترض أن يكون مختلفًا عن ما قدمه من قبل وينتمي لأجواء الدراما الشعبية.

مسلسل الكبير أوي

وقرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

 

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المخرج محمد العدل النجم أحمد مكي عمرو عبد الجليل مسلسل عين شمس مسلسل الغاوي مسلسل الكبير
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