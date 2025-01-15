الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

إجراءات تشغيل خاصة بمترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي

مترو
مترو

أعلنت  الشركة المشغلة للخط الثالث عن تعديل مؤقت في خريطة التشغيل خلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراتي النادي الأهلى اليوم، والزمالك.

زيادة عدد الرحلات لتلبية احتياجات الجماهير

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباريات لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

خريطة تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة الاهلى 
خريطة تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة الاهلى 

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلى: "يوم ١٥ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً الأهلي يواجه الجونة، ويوم ١٦ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً الزمالك هيواجه حرس الحدود، وكلها في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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