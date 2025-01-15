طلاب الصف الأول الثانوي بقنا يختتمون اليوم امتحانهم بمادة "العلوم المتكاملة"

يختتم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في محافظة قنا اليوم الأربعاء امتحانات الترم الأول، بمادة العلوم المتكاملة في الفترة المسائية.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل

وكان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قد اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية وجميع سنوات النقل في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي- إعدادي- ثانوي عام - ثانوي فني "زراعي، تجارى، صناعي، فندقي") على مستوى المحافظة.

مديرية التربية والتعليم قنا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في قنا أن الامتحانات تنطلق بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025. لجميع صفوف النقل باستثناء صفوف الأول والثاني الثانوي الفني (تجاري - صناعي - زراعي - فندقي) تبدأ يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025م.

وأوضح هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أنه تمت مراعاة الإجازات الرسمية، ولا تُجرى امتحانات في أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين.

وأشار "عنتر" إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات للمرحلة الابتدائية بلغ 489823 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلاب المرحلة الاعدادية (الصف الأول والثانى ) 146170 وطلاب الشهادة الأعدادية 60800 طالب وطالبة وعدد طلاب المرحلة الثانوية العام 51814 بينما بلغ عدد طلاب النقل بالمدارس الثانوية الفنية ( تجاري - فندقي - زراعي - صناعي) إلى 76222 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

تشكيل غرفة عمليات بقنا

وأضاف وكيل الوزارة أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة سير الامتحانات بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لتكون على تواصل مستمر على مدار الساعة لمتابعة سير امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

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